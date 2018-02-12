12 تنبيهاً لتقلبات الطقس..و صحة جدة تحث على لبس ” الكمامات “

نايف السالم(صدى):

نبهت الشؤون الصحية بجدة المستشفيات والمراكز الصحية، ومرضى الربو بعدم التعرض إلى الغبار والأتربة.

جاء ذلك بالتزامن مع إطلاق إدارة التحاليل والتوقعات في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 12 تنبيها لاحتمالية تأثر عدة مناطق بالرياح السطحية اليوم الأثنين، و غدًا.

وتنشط الرياح السطحية على كلا من مناطق : “تبوك، حائل، القصيم، رفحاء، حفر الباطن، والأجزاء الغربية من الرياض، ومكة المكرمة.

من جانبه أكدت صحة جدة على ضرورة لبس الكمامات الطبية أثناء الخروج من المنزل في موجة الغبار، خاصة مرضى الجهاز التنفسي، حيث تعمل ذرات الغبار على تهييج الجهاز التنفسي.