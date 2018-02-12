البيت الأبيض يعرب عن تعازيه في ضحايا طائرة الركاب الروسية

واشنطن(صدى):

أعرب البيت الأبيض عن تعازيه لأسر ضحايا تحطم طائرة ركاب روسية بعد إقلاعها من مطار في العاصمة الروسية موسكو وعلى متنها 71 شخصًا.

وقال البيت الأبيض في بيان صدر عنه اليوم إن الولايات المتحدة “تشعر بحزن عميق حيال الوفيات المأساوية” للذين كانوا على متن طائرة الركاب التابعة لشركة الخطوط الجوية ساراتوف .

وأضاف البيان “نعرب عن تعازينا لأسر الضحايا الذين فقدوا أرواحهم ولشعب روسيا”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بإجراء تحقيق في حادث تحطم الطائرة التي اختفت من على شاشات الرادار بعد إقلاعها من مطار “دوموديدوفو” في ضواحي موسكو، حيث كانت متوجهة إلى مدينة أورسك.