رسالة مودة بين تركي آل الشيخ والأمير متعب بن عبدالله : “لا نستغنى عن دعمك”
قدم الأمير متعب بن عبدالله الشكر لرئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ، لاهتمام الهيئة برياضة الفروسية عبر مقطع فيديو قال فيه : “سمعت عن الجائزة الكبيرة التي قدمتها هيئة الرياضة ، وأنا أشكر أخي تركي آل الشيخ على ما قدمه ، ويكفينا اهتمام الهيئة بالفروسية “.
وعلق آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على مقطع الفيديو قائلاً : “لا نستغني عن توجيهك ودعمك”.
جدير بالذكر أن الأمير متعب قدم التهنئة لصالح الحمادي بتوليه منصب مدير بطولة الملك عبدالعزيز الدولية للخيل، قائلًا: “أعتقد أن الرجل المناسب في المكان المناسب؛ لأن صالح له باع في هذه المنافسة”.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3807 ] نشر منذ 12 دقيقة
آه بص شوف آل الشيخ يعمل إيه
ي رقاله والله آل الشيخ مالوش حل ابداً ابداً
وعاوزك تكمل جميلك وتكون ع طول في المنصب
كمل جميك يبيه