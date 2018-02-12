رسالة مودة بين تركي آل الشيخ والأمير متعب بن عبدالله : “لا نستغنى عن دعمك”

ماجد محمد(صدى):

قدم الأمير متعب بن عبدالله الشكر لرئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ، لاهتمام الهيئة برياضة الفروسية عبر مقطع فيديو قال فيه : “سمعت عن الجائزة الكبيرة التي قدمتها هيئة الرياضة ، وأنا أشكر أخي تركي آل الشيخ على ما قدمه ، ويكفينا اهتمام الهيئة بالفروسية “.

وعلق آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على مقطع الفيديو قائلاً : “لا نستغني عن توجيهك ودعمك”.

جدير بالذكر أن الأمير متعب قدم التهنئة لصالح الحمادي بتوليه منصب مدير بطولة الملك عبدالعزيز الدولية للخيل، قائلًا: “أعتقد أن الرجل المناسب في المكان المناسب؛ لأن صالح له باع في هذه المنافسة”.