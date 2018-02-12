” روبوت ” لمساعدة كبار السن ونقلهم من مكان لآخر

طوكيو(صدى):

توصل العلماء اليابانين لابتكار ربوت لمساعدة كبار السن ،الغير قادرين على الحركة لأداء مهامهم، تخصص لنقلهم، ووضعهم في الكراسي المتحركة، فضلا عن إيصالهم إلى حوض الاستحمام.

وأعلنت الحكومة اليابانية أنها سوف تختار أربعة من كل خمسة من كبار السن للحصول على الدعم الذي توفره الروبوتات بحلول عام 2020، متوقعة أنها ستواجه نقصاً يصل إلى 370 ألف مقدم الخدمة لكبار السن بحلول عام 2025، لذلك تسعى حاليا إلى إقناع المجتمع بفكرة أن التكنولوجيا قادرة على سد الفجوة في عدد الممرضين.

وتعمل هذه الروبوتات حالياً بنسبة 8 %، في منازل كبار السن باليابان، وذلك بسبب تكليفتهم الباهظة واعتقاد الناس أن الممرضين هم الذين يجب أن يعتنوا بكبار السن فقط.