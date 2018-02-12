بالفيديو..تفاعل باكستاني مع شيلة في الجنادرية 32

علي القحطاني (صدى):

لفت مقيم باكستاني، الأحد، الأنظار بمهرجان الجنادرية في دورته الثانية والثلاثون، بتفاعله مع شيلة الملك سلمان في المهرجان.

وظهر الباكستاني خلال فيديو متداول، وهو يرقص في سعادة على أنغام شيلة، جاذبا أنظار الزوار بجناح الحدود الشمالية.

و يستعد مهرجان الجنادرية 32 ، لاستقبال زواره من العائلات اليوم الاثنين، وحتى نهاية فعالياته التي أمر خادم الحرمين الشريفين بتمديدها لثلاثة أسابيع بدلاً من اقتصارها على أسبوعين فقط.