التحالف الدولى يبحث عن حل لمشكلة المحتجزين الأجانب فى سوريا

دمشق(صدى):

قالت مسئولة كبيرة بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إنه بعد أن أسرت فصائل مدعومة من الولايات المتحدة فى سوريا عددا كبيرا من مسلحي تنظيم داعش ترغب الولايات المتحدة فى عودة المقاتلين الأجانب منهم إلى بلادهم لمحاكمتهم.

وحظى السؤال الخاص بكيفية التعامل مع المقاتلين الأجانب الأسرى اهتماما جديدا عندما قال المسؤولون الأمريكيون إن قوات سوريا الديمقراطية وهى تحالف فصائل تهيمن عليه وحدات حماية الشعب الكردية أسرت اثنين من أربعة متشددين يعرفون باسم “البيتلز” بسبب لهجتهم الإنجليزية.

وقال مسؤول أمريكى طلب عدم نشر اسمه إن الولايات المتحدة تجرى محادثات مع بريطانيا بشأن ما يتعين فعله معهما لكن لا توجد خطط فى الوقت الراهن لترحيلهما إلى الولايات المتحدة أو معتقل جوانتانامو.