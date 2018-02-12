الفلفل الأحمر يزيد إحساسك بالسعادة والهدوء

متابعات(صدى):

أثبتت الدراسات أن هناك أطعمة يمكن أن تساعدك على تحسين نفسيتك والتخلص من المزاج السيئ بسهولة.

وتأتي الشيكولاتة على رأس تلك الأطعمة، فهي تساعدك على التخلص من التوتر والقلق.

وتعتبر السبانخ أيضا من العوامل المساعدة في تحسين التركيز والتخلص من الكسل فإذا كنت تشعر بالكسل والخمول يمكنك تناول الأطعمة الغنية بحمض الفوليك.

وأيضَا الفلفل الأحمر يساعد على تحسين مزاجك، حيث يساعد على إنتاج هرمون الأندروفين فى المخ، وهو ما يساعد على تهدئة الجسم وزيادة إحساسك بالسعادة والهدوء.

ويعتبر الشاي الأخضر من المشروبات التي تساعدك على التخلص من الغضب، فإذا كنت تريد أن تكون أكثر هدوءاً يمكنك أن تشرب الشاي الأخضر.

و يعد ساندوتش البيض بالسلطة من الأطعمة التي تساعد على تحسين المود والحالة النفسية، فالكربوهيدرات ترفع من هرمون السيروتونين فى الجسم، وهو هرمون السعادة.