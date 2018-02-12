الفلفل الأحمر يزيد إحساسك بالسعادة والهدوء
أثبتت الدراسات أن هناك أطعمة يمكن أن تساعدك على تحسين نفسيتك والتخلص من المزاج السيئ بسهولة.
وتأتي الشيكولاتة على رأس تلك الأطعمة، فهي تساعدك على التخلص من التوتر والقلق.
وتعتبر السبانخ أيضا من العوامل المساعدة في تحسين التركيز والتخلص من الكسل فإذا كنت تشعر بالكسل والخمول يمكنك تناول الأطعمة الغنية بحمض الفوليك.
وأيضَا الفلفل الأحمر يساعد على تحسين مزاجك، حيث يساعد على إنتاج هرمون الأندروفين فى المخ، وهو ما يساعد على تهدئة الجسم وزيادة إحساسك بالسعادة والهدوء.
ويعتبر الشاي الأخضر من المشروبات التي تساعدك على التخلص من الغضب، فإذا كنت تريد أن تكون أكثر هدوءاً يمكنك أن تشرب الشاي الأخضر.
و يعد ساندوتش البيض بالسلطة من الأطعمة التي تساعد على تحسين المود والحالة النفسية، فالكربوهيدرات ترفع من هرمون السيروتونين فى الجسم، وهو هرمون السعادة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26739 ] نشر منذ 4 ساعات
تفضلوا ياشباب
بس لحد يضحك كثيييييير🤗
بقولكم ضحك ليوم العيد😉
تفضلوا حياااااكم الله
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🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
ابو عمار[ عدد التعليقات: 15706 ] نشر منذ 3 ساعات
هين الكلام ما عليه جمرك
((ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6288 ] نشر منذ 1 ساعة
لا والله تزيد الحكه في @ وتجيب البواسير
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24578 ] نشر منذ 1 ساعة
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لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24578 ] نشر منذ 1 ساعة
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((ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6288 ] نشر منذ 48 دقيقة
ايه هين / الفلفل الأحمر يزيد إحساسك بالتعاسه ويزيد الهيجان
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 841 ] نشر منذ 30 دقيقة
النتيجة: العيون تحمر،الخشم يسيل لاإرادي ا،لأذاني كأنه يطلع منها دخان ، الفم واللسان يولعون ويحترقون،فروة راسك تحكك.
النتيجة وانهائية،عليك بعد ماتجرب.
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1381 ] نشر منذ 22 دقيقة
يالله تصبحهم بالخير🌹
يازينه دام فيها سعاااااده وهدوء توكلو على الله
مايحلى الاكل الا به بس لاافراط ولاتفريط😅
وربي الحافظ❤️