صورة نادرة للملك فيصل خلال رحلته إلى لندن

علي القحطاني (صدى):

نشر حساب ” ذاكرة الماضي الجميل ” عبر موقع ” تويتر ” ، صورة نادرة للملك فيصل خلال رحلة إلى لندن عام 1919 م.

وتم التقاط الصورة عندما رست الباخرة لورنس في مسقط ” عمان “، وأقام سلطانها مأدبة فاخرة لهم حيث، ظهر من اليسار الشيخ عبدالله القصيبي، بومان، الملك فيصل، السلطان تيمور، الأمير أحمد الجابر ولي عهد الكويت، الأمير أحمد الثني.

وتعد تلك الرحلة دليلا على حكمة المؤسس في تعليم ابنه السياسة الخارجية منذ صغره، وحرصه على ذلك بإرسال شخصين يثق بهما معه وهما الثنيان ،والقصيبي.