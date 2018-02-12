المشى يوميا لـ30 دقيقة يزيد من أفيونات السعادة بالمخ

متابعات(صدى):

يعاني الكثير من الشعور بالأكتئاب لفترات، وقد يصل الأمر في بعض الأحيان إلى الانتحار، في حالة إذا كان الاكتئاب ، ويرجع ذلك بسبب عدم وجود الوعي الكافي بطرق العلاج الصحيحة لهذا المرض النفسي.

ويؤكد أطباء علم النفس أن علاج الاكتئاب ليس يتمثل في المهدئات لأنها تزيد من الخمول ولا تنشط المخ.

وأوضحوا أنه هناك عدة خطوات وطرق يمكنها المساهمة في علاج الاكتئاب منها :

العلاج النفسي من خلال جلسات العلاج المعرفي السلوكي الذى يعتمد على مساعدة الشخص على التخلص من النظرة السوداء التى يرى بها العالم.

ممارسة الرياضة والمشى يوميا لـ30 دقيقة لأن ذلك يزيد من أفيونات السعادة بالمخ.

تناول أدوية مضادة للاكتئاب لتنشيط المخ والتخلص من الكآبة، ويؤكد الأطباء على أنه لمضادات الاكتئاب بعض الآثار الجانبية التى تزول بمجرد الانتهاء من الكورس العلاجى، ومنها جفاف الفم والخمول وفقدان الشهية وزيادة التعرق.