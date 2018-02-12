أطباء: الشعور بالكسل قد يكون عرض للإصابة بفيروس ” بي ” الكبدي

متابعات(صدى):

يزيد من خطورة إصابة الشخص بأي فيروس يهاجم ” الكبد “، عدم معرفة الشخص بالإصابة في بدايتها ، وتجد الجسم يتأثر بشكل كبير ويصبح أكثر كسلا وأقل نشاطا، وقد يصل الأمر لحدوث تلف أو فشل بالكبد في حالة عدم العلاج.

وأكد الأطباء على ضرورة الفحص الدوري، حتى يتم اكتشاف المرض مبكرًا في حال الإصابة بفيروس ” بي ” الكبدي لاقدر الله.

وعلى الرغن من أنه لايمكن اكتشاف المرض في بدايته دون فحص، الا أنه يوجد عدة أعراض لفيروس ” بي ” منها:

– اإصفرار بلون الجلد وبياض في العين .

– الكسل والرغبة المتواصلة في النوم، فنجد المصابين بفيروس “بي”، يزيد لديهم الرغبة في النوم بشكل دائم وشبه متصل.

– الرغبة في القيء بشكل مستمر، وخاصة بعد تناول الطعام، وفي حالة الغثيان يكون مصحوب بالدم.

– الدوخة المستمرة والسقوط أرضا في بعض الأحيان.

– ارتفاع درجة حرارة الجسم دون وجود سبب واضح لذلك كنزلة برد أو ما شابه ذلك.

– فقدان الرغبة بتناول الطعام، الذي يصابه بالتأكيد فقدان المزيد من الوزن ويصبح الجسم هزيل.

-انتفاخ في البطن مصاحب لآلالم حادة.