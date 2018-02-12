” هندسة جامعة الملك عبدالعزيز ” الخامسة في تصنيف ” شنغهاي “

علي القحطاني (صدى):

جاءت كلية الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز، في المرتبة الخامسة على مستوى كليات الهندسة في العالم، بحسب آخر إصدار لتصنيف شنغهاي العالمي.

و حصدت الكلية أيضًا على المركز الـ22 عالمياً والـ11 آسيوياً في تصنيف US news.

وأوضح عميد كلية الهندسة بالجامعة الدكتور عبدالرحيم كنسارة ، أن الكلية وضعت هدفاً أساسياً تتمحور عليه كل أنشطتها، وهو أن يكون خريج كلية الهندسة بالجامعة هو الخيار الأول للقطاعين الخاص والعام، وأن يتوفر لكل طالب مقعده الوظيفي أثناء دراسته الجامعية.