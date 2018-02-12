خلال يومين.. ” الصحة ” تغلق 7 مراكز طبية

عادل الحربي (صدى):

قامت وزارة الصحة، خلال اليومين الماضيين، بإغلاق 6 مراكز صحية في الرياض، وآخر متخصصاً في فحص العمالة، في منطقة عسير، إثر رصد مخالفات فيها.

وتستهدف الرقابة خلال حملات التفتيش على المراكز والمنشآت الصحية، إجراءات التعقيم، بعد أن تبين وجود قصور فيها، وانتهاء ترخيص كوادر عاملة فيها، وعدم التقيد بالإجراءات الوقائية للأمراض المعدية.

كانت وزارة الصحة قد أغلقت 144 مركزاً ومجمعاً طبيًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بسبب مخالفات متنوعة، وعدم التقيد في الأنشطة، وفقاً للتراخيص الطبية المعتمدة.