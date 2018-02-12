ليون يخسر ويتعرض لضربة في صراع المركز الثاني بالدوري الفرنسي

نواف السالم(صدى):

تعرض نادي أولمبيك ليون لضربة في الصراع على المركز الثاني بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعدما خسر 2-صفر أمام ستاد رين اليوم الأحد.

وسجل التونسي وهبي الخرزي هدفًا بعد مرور خمس دقائق وأضاف جيمس ليا سيليكي الهدف الثاني في الثواني الأخيرة ليحقق ستاد رين انتصاره الأول بعد ثلاث هزائم متتالية في كل المسابقات.

وتجمد رصيد ليون عند 48 نقطة في المركز الرابع وبفارق خمس نقاط عن موناكو ثاني الترتيب الذي فاز 4-صفر على أنجيه خارج أرضه يوم السبت.

ويأتي أولمبيك مرسيليا، الذي تعادل 2-2 مع سانت إيتيين يوم الجمعة، ثالثًا برصيد 52 نقطة وبفارق 13 نقطة عن باريس سان جيرمان المتصدر الذي فاز 1-صفر على تولوز يوم السبت بفضل نيمار.