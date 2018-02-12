متجر مثلجات يبتكر آيس كريم ” للكبار فقط “
في مرة هي الأولى من نوعها ،ابتكر متجر مثلجات أسكتلندي آيس كريم بطعم ” غريب ” وهو بطعم الفلفل الحار.
قام صاحب المتجر “مارتن باندوني” بدمج الأيس كريم بمجموعة متنوعة من الفلفل الحار، ليقدم مزيج من الطعم الحار والمثلج في نفس الوقت.
و يعتبر هذا الآيس كريم أكثر حرارة من فلفل التاباسكو الحار، ويطلق عليه “ نفس الشيطان ”.
ويصنع من فلفل “ كارولينا ريبر ” الحار الذي صنف بالأكثر حرارة في العالم، وتصل درجة حرارته إلى 1.539.300 درجة على مقياس سكوفيل لمواد الحارة، الأمر الذي يجعله غير صالح للتجربة من قبل الأطفال ، فهو للكبار فقط.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26739 ] نشر منذ 4 ساعات
حتى الأيسكريم🍧🍦
خربوه😡