متجر مثلجات يبتكر آيس كريم ” للكبار فقط “

إدنبرة(صدى):

في مرة هي الأولى من نوعها ،ابتكر متجر مثلجات أسكتلندي آيس كريم بطعم ” غريب ” وهو بطعم الفلفل الحار.

قام صاحب المتجر “مارتن باندوني” بدمج الأيس كريم بمجموعة متنوعة من الفلفل الحار، ليقدم مزيج من الطعم الحار والمثلج في نفس الوقت.

و يعتبر هذا الآيس كريم أكثر حرارة من فلفل التاباسكو الحار، ويطلق عليه “ نفس الشيطان ”.

ويصنع من فلفل “ كارولينا ريبر ” الحار الذي صنف بالأكثر حرارة في العالم، وتصل درجة حرارته إلى 1.539.300 درجة على مقياس سكوفيل لمواد الحارة، الأمر الذي يجعله غير صالح للتجربة من قبل الأطفال ، فهو للكبار فقط.