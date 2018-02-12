حضور مميز لـ ” القنوات الفضائية ” في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية ” ٣٢ “

إبراهيم الزهراني(صدى):

سجلت القنوات الفضائية والتي تُعني بنقل الموروث بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية “٣٢” « حضوراً مميزاً» في نقل فعاليات “قرية الباحة التراثية” يومياً من الجنادرية لهذا العام حيث جعلت من المقر استديو لها.

حيث وفرت إدارة “القرية” كافة الوسائل والمعلومات عن الموروث للمنطقة بشرح مفصل سعياً منها في تسهيل مهمة تلك القنوات لإظهار وقائع الفعاليات ورصد آراء الزوار بتقارير ميدانية بالإضافة إلى نقل حي ومباشر من موقع القرية والتي تتميز بموروثها الشعبي وسلاسة الانتقال من ركن الى آخر .