متحدث الجيش الإسرائيلي يستشهد بحديث نبوي

تل أبيب(صدى):

تهكم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الأحد، على وسائل الإعلام السورية بخصوص معالجتها لخبر إسقاط طائرة F-16.

واستشهد المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم حين قال:” إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وأن الفجور يهدي إلى النار وأن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ”.

وأضاف أفيخاي أدرعي أنه حين تتصدر العناوين الكاذبة الصحف، فانفصام الشخصية بات حالة لا بد من معالجتها، مشيرا إلى أنه ما ينقص العنوان الذي نشرته صحيفة “تشرين” السورية، أنهم تمكنوا من احتلال إسرائيل.