بالفيديو.. أحد أفراد حرس الحدود يتواصل بالإشارة مع زائر بالجنادرية 32

عادل الحربي (صدى):

تواصل أحد أفراد حرس الحدود، مع زائر من ذوي الاحتياجات الخاصة للجناح الخاص بالشؤون الطبية بمعرض حرس الحدود في مهرجان الجنادرية 32.

وأظهر مقطع فيديو قيام جندي حرس الحدود بتقديم التوعية وتعليمات السلامة لأحد زوار الجناح، مجيبا على استفساراته بلغة الإشارة ببراعة.

كان زوارالجنادرية 32 قد تفاعلوا مع جناح الشؤون الطبية بمعرض حرس الحدود، وقدم الجناح شرحًا عن العديد من أجهزة السلامة المستخدمة في عرض البحر ، وأجهزة وإشارات الاستغاثة.