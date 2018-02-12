السرعة الجنونية تتسبب في إنقلاب شاحنة قلاب شرق أحد رفيدة

علي العنزي(صدى):

شهد الطريق المؤدي إلى جوف آل شواط ،وسراة عبيدة شرق محافظة أحد رفيدة حادث إنقلاب شاحنة محملة بالأحجار ،بسبب تهزر سرعة قائدها.

وتفصيلا وقع حادث بين شاحنة قلاب ، كان يقودها وافد آسيوي متهور في السرعة، وبين سيارة صغيرة من نوع ” كورولا “، كان صاحبها منشغلًا بالهاتف النقال على الطريق وبسبب سرعة الشاحنة لم يستطع سائقها تلافي الموقف.

ووقع احتكاك بين الشاحنة والسيارة تسبب في انحراف الشاحنة عن مسارها حتى وقعت في أحد المزارع وانقلبت، أما المركبة الصغيرة فانحرفت عن مسارها وانقلبت لترتطم بأحد الأعمدة.

وأوضح أهالي المنطقة أن الشاحنات تسلك هذا الطريق الزراعي بسرعة جنونية رغم الأحمال الزائدة عليها، غير مبالين بأرواح سالكي الطريق.