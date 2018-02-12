خبير جوي : تدني الرؤية بسبب الغبار على عدة مناطق

عادل الحربي (صدى):

أكد الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، أن موجة الغبار تعاود نشاطها غدًا على أجزاء من منطقتنا، وتكون أكثر كثافة على غربها باتجاه كلا من : منطقة مكة وسواحلها ،وشرق المدينة ،وجنوب تبوك وحائل والقصيم.

وأوضح الجهني أن أخر التحديثات المناخية تشير إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى 500 متر على المناطق المذكورة بالأعلى خلال الـ48 ساعة القادمة، ونشاط للرياح السطحية بسرعة تصل 40 كم/ ساعة، وهباتها تتجاوز الـ 50 كم/ ساعة مثيرة الأتربة والغبار، وبخاصة في المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشتد الرياح بشكل واضح على منطقة مكة، وتشمل ” جدة – مكة – خليص – رابغ “، وتكون فترة نشاطها خلال ساعات الظهر وقبيل العصر برياح جنوبية جافة.

وحذر من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة، داعيًا إلى أخذ الحيطة والحذر الشديدَيْن عند القيادة، وبخاصة في المناطق الصحراوية والطرق المفتوحة.

ونبه الجهني إلى تأجيل السفر نهار يوم الثلاثاء في المناطق المتأثرة بشدة الرياح وموجة الغبار.