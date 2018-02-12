فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا بجامعة القصيم

سالم المطيري(صدى):

فتحت جامعة القصيم باب التقديم الإلكتروني على برامج الدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه للعام الدراسي الجامعي 1439 / 1440هـ.

ويبدأ التقديم بدءًا يوم الاثنين الموافق 1439/ 06/ 03هـ، حتى يوم الأربعاء الموافق 1439/ 06/ 19هـ.

وتتم عملية القبول في البرامج عبر الموقع الإلكتروني للجامعة وفق شروط القبول المحددة من قِبل الأقسام المختصة في ضوء اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات.

وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة، الدكتور محمد بن إبراهيم الدغيري، أن سيتم عقد اختبار تحريري في الأقسام للمتقدمين، وسيتم تحديد موعده بعد الانتهاء من فترة التقديم.