باعة ” الجنادرية 32 ” يرفعون الأسعار بنسبة 200%

علي القحطاني (صدى):

أعرب بعض زوار مهرجان الجنادرية ٣٢ عن استياءهم من قيام بعض البائعين باستغلالهم ورفع الأسعار بنسبة تصل إلى 200% ،وعزف بعضهم عن الشراء.

فعلى سبيل المثال ، قام أحد الباعة، ببيع فنجان قهوة صغير بـ١٠ ريالات، بينما تُباع دلّة القهوة كاملة بالسعر نفسه عند غيره، بينما بلغت قيمة الساندويتش الذي لا يتجاوز ثلاثة ريالات ،عشرة ريالات،وغيرها من المأكولات والمشروبات الأخرى التي شهدت ارتفاعا في الأسعار بدون وجه حق.

يذكر أن عددا من الزوار طالبوا بتدخل الجهات المعنية لوقف جشع بعض الباعة، وإلزامهم بإبراز قائمة الأسعار بشكلٍ واضح للعلن.