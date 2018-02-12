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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

القبض على قائد مركبة مسروقة يمارس التفحيط

القبض على قائد مركبة مسروقة يمارس التفحيط
حمود العنزي (صدى):

ضبط مرور الرياض قائد مركبة مسروقة ومرافقه، كانا يمارسان التفحيط بحي النظيم بمدينة الرياض.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنه في إطار العمل الميداني اليومي

كانت إحدى الفرق المرورية بحي النظيم بمدينة الرياض، لاحظت قائد مركبة من نوع جمس ” بدون لوحات ” يمارس التفحيط، وعند محاولة استيقافه، نزل هو ومرافقه من المركبة، وفرَّا محاولين الهرب.

و تم القبض على المتهمين، وتسليمهما لقسم الشرطة المختص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 42660 ] نشر منذ 53 دقيقة

ادبوهما ايما تأديب ، ليعتبر غيرهم ,,

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