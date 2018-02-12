زراعة الكلى تحقق النسبة الأعلى على مستوى المملكة بتخصصي جدة في 2017

نايف السالم(صدى):

نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة ، في إجراء 220 جراحة زراعة كلى خلال العام الماضي ، منها 211 حالة للبالغين و9 حالات للأطفال .

ومن جانبه ، أشار رئيس قسم زراعة الكلى في المستشفى الدكتور وائل حبحب ، إلى أن هذا الرقم الذي سجلته المستشفى يعد هو الأولى على مستوى المملكة في العام الماضي .

وأوضح ” حبحب ” ، أن كل هذه النجاحات تمت بمعدل نجاح للسنة الأولى 95.6% ، وبنسبة بقاء المرضى أحياء للسنة الأولى بعد الزراعة تصل إلى 99.5% ، وهو ما يطابق النسب العالمية .