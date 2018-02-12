  • الإثنين 12

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. زراعة الكلى تحقق النسبة الأعلى على مستوى المملكة بتخصصي جدة في 2017

زراعة الكلى تحقق النسبة الأعلى على مستوى المملكة بتخصصي جدة في 2017

زراعة الكلى تحقق النسبة الأعلى على مستوى المملكة بتخصصي جدة في 2017
نايف السالم(صدى):

نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة ، في إجراء 220 جراحة زراعة كلى خلال العام الماضي ، منها 211 حالة للبالغين و9 حالات للأطفال .

ومن جانبه ، أشار رئيس قسم زراعة الكلى في المستشفى الدكتور وائل حبحب ، إلى أن هذا الرقم الذي سجلته المستشفى يعد هو الأولى على مستوى المملكة في العام الماضي .

وأوضح ” حبحب ” ، أن كل هذه النجاحات تمت بمعدل نجاح للسنة الأولى 95.6% ، وبنسبة بقاء المرضى أحياء للسنة الأولى بعد الزراعة تصل إلى 99.5% ، وهو ما يطابق النسب العالمية .

 


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *