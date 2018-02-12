فالنسيا يفوز بثلاثية أمام ليفانتي ويصعد للمركز الثالث بالليجا

ماجد الأشرم(صدى):

فاز فريق فالنسيا الإسبانى، على ضيفه ليفانتي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب ” ميستايا ” ، ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى ” الليجا ” .

بهذه النتيجة، يستعيد فالنسيا المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الإسبانى بعدما رفع رصيده إلى 43 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد الذى تراجع للمركز الرابع.

ويأتى فالنسيا ثالثا فى جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 9 نقاط خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، و16 نقطة عن برشلونة المتصدر.