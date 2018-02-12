5 عادات خاطئة تزيد احتمالات الإصابة بالخرف والزهايمر

متابعات(صدى):

أصبح الزهايمر والخرف من المشاكل الصحية المتنامية والتي باتت تصيب البعض في بدايات الشيخوخة، وأحياناً قبل أن تبدأ مرحلة التقدم في العُمر.

وكل ما يمكن عمله هو تغيير العادات الغذائية والحياتية للوقاية من الخرف، وإبطاء تطوّره، و إليك مجموعة من العادات التي تساهم في الإصابة بالزهايمر والخرف لتجنّبها:

اولًا :الإفراط في تناول أدوية مضادة للهستامين، مع عدم تناول الكثير من فيتامين سي * عدم استخدام زيت الزيتون في الطهي باستمرار.

ثانيًا : احتواء الأطعمة على دهون صلبة كثيرة، مثل الدهون الحيوانية في اللحوم والزبدة، والسمن النباتي.

ثالثًا: الإفراط في أكل السكريات والحلوى، والإفراط في تعاطي الكحول، والتدخين لسنوات طويلة.

رابعًا: الجلوس طوال النهار ونقص النشاط البدني. يحتاج الإنسان 150 دقيقة من المشي أسبوعياً على الأقل، وعدم تحفيز الدماغ بممارسة أنشطة وهوايات تتطلب التفكير.

خامسًا: الوحدة ونقص التواصل الاجتماعي، والنوم لفترات طويلة، أو نقص النوم باستمرار، وعدم مواصلة مراحل التعليم.