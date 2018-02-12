مدينة الملك فهد الطبية توضح شروط القبول للحالات التخصصية

عادل الحربي(صدى):

أكدت مدينة الملك فهد الطبية ، إن هناك شروطًا محددة لقبول الحالات التخصصية بالمستشفى .

وأشار الحساب الرسمي للمدينة الطبية عبر ” تويتر ” ، إلى هذه الشروط ، والتي تمثلت في تقديم تقرير طبي وحديث ومفصل باللغة الإنجليزية عن حالة المريض من المستشفى المحول إلكترونيًا أو يسلم مباشرة .

ويسلم المريض صورة من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة به ، ثم يتم التأكد من أن الحالة المرضية تخصصية ، وفي النهاية يتم تعبئة نموذج البيانات الشخصية للمريض ، وعرض التقرير الطبي على اللجنة المختصة ، ليحصل على الرد خلال 48 ساعة بالقبول أو الاعتذار .