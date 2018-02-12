البرلمان العربي يختتم اجتماعات لجانه استعدادًا لانعقاد جلسته العامة

القاهرة(صدى):

اختتمت لجان البرلمان العربي الأربع الدائمة اجتماعاتها، استعدادًا لانعقاد جلسة البرلمان العربي الثالثة من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني، برئاسة رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، يوم غد الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي العربي مشروع تقرير الوضع السياسي في العالم العربي الدوري وتحديد الإطار العام للتقرير ومنهجه وأهدافه والمستجدات السياسية في العالم العربي، ومبادرة اللجنة بشأن مناقشة القانون العربي الاسترشادي للوساطة والمصالحات وإبداء الملاحظات والرؤى السياسية حول القانون، ومتابعة مسيرة العمل العربي المشترك.

وبحثت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التكامل الاقتصادي العربي خطة عملها لدور الانعقاد الثاني للعام 2018، ومتابعة تنفيذ تكليفات اللجنة في اجتماعها الثاني وما انبثق عنها من قرارات في الجلسة العامة، كما استعرضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان التقرير الأول لحقوق الإنسان ووضع الجاليات العربية والإسلامية في الدول الغربية.

وناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب خطط عملها بشأن التعليم ووضعية اللاجئين ومقترح رئيس البرلمان العربي بشأن تفعيل بطولة كأس العرب لكرة القدم.