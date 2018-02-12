بالفيديو.. باكستاني يتفاعل مع شيلة الملك سلمان في جناح الحدود الشمالية بالجنادرية

نايف السالم(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو لباكستاني يتفاعل مع شيلة الملك سلمان في جناح الحدود الشمالية بمهرجان الجنادرية32.

يذكر أن جناح الحدود الشمالية يحتوي على فعاليات شعبية وترفيهية متميزة كما يضم عدد من الأقسام والأركان والتي تعرض فلكلور المنطقة وتراثها.