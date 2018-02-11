بالصور.. المساحة الجيولوجية تعرف زوار الجنادرية بأجهزة رصد الزلازل

علي القحطاني (صدى):

خطف بريق الذهب أنظار زوار جناح هيئة المساحة الجيولوجية السعودية المشارك ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية، الذي يضم نماذج من الصخور ومواقع تواجدها بمحافظات ومناطق المملكة، والتي تنقل الزائرين إلى الزمن الجيولوجي القديم حيث أن هذه المجسمات مستوحاة من الواقع الحقيقي في الصحاري.

واشتمل جناح الهيئة على عينات مماثلة لأهم الثروات والرواسب المعدنية في المملكة ومنها عينات لخامات الذهب والمعادن الثمينة والألمونيوم ” البوكسيت ” إلى جانب نماذج لأهم الصخور والمعادن الصناعية كصخور الجرانيت والرخام.

كما يقدم الجناح خدمة الفحص المجاني لزائري المهرجان تتمثل في الفحص الفوري للمجوهرات والأحجار الكريمة والألماس مع تحديد نقاوته وصفائه وخلوه من الشوائب، إلى جانب تقديم ” بروشورات ” تعريفية عن دور قسم الأحجار الكريمة بالهيئة والإجابة عن استفسارات المهتمين.

ويضم جناح الهيئة معرضاً لأجهزة رصد الزلازل والبراكين، وشاشة عرض إليكترونية توضح للزائرين كيفية متابعة الهزات الأرضية عبر 245 محطة رصد زلزالي منتشرة في أنحاء المملكة، إضافة إلى عرض ” بوسترات ” تعريفية عن البراكين وتاريخها ، وحصر عدد الحرات المنتشرة في بعض مناطق المملكة ، وتقديم محاضرات توعوية وتثقيفية عن الزلازل وكيفية التصرف أثناء وبعد الهزات الأرضية والأدوات اللازم توفرها لدى المواطنين في حال وقوع هزات أرضية ـ لا سمح الله – .