” النمر ” يحذر من استخدام أدوية النيتروجلسرين مع المنشطات الجنسية

عادل الحربي(صدى):

وجه خالد النمر استشاري أمراض القلب،اليوم الأحد، رسالة تحذيرية إلى من استخدام أدوية النيتروجلسرين مع المنشطات الجنسية من مجموعة PDE5i مثل الفياجرا والسيالس والليفترا.

وقال ” النمر ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” يمنع منعا باتا استخدام أدوية النيتروجلسرين مع المنشطات الجنسيه من مجموعة PDE5i مثل الفياجرا والسيالس والليفترا…الخ , لأن تناولهما معا يسبب هبوط الضغط الشديد وجلطة القلب والوفاة القلبية ” .