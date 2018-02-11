” النمر ” يحذر من استخدام أدوية النيتروجلسرين مع المنشطات الجنسية
وجه خالد النمر استشاري أمراض القلب،اليوم الأحد، رسالة تحذيرية إلى من استخدام أدوية النيتروجلسرين مع المنشطات الجنسية من مجموعة PDE5i مثل الفياجرا والسيالس والليفترا.
وقال ” النمر ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” يمنع منعا باتا استخدام أدوية النيتروجلسرين مع المنشطات الجنسيه من مجموعة PDE5i مثل الفياجرا والسيالس والليفترا…الخ , لأن تناولهما معا يسبب هبوط الضغط الشديد وجلطة القلب والوفاة القلبية ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26731 ] نشر منذ 54 دقيقة
الحمدلله على العافية
لافياقرا ولا غيره
الحصان حصان👍👍👍