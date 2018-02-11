الفريدي والعنزي والجميعة يشاركون في تدريبات النصر

ماجد محمد(صدى):

أجري الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تدريباته اليوم على فترتين انطلقت الفترة الأولى عصرًا وضمت اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الهلال بالاضافة لكل من أحمد الفريدي، وعبدالله العنزي وفهد الجميعة.

وخضع اللاعبين لتدريبات لياقية مكثفة طبق بعدها اللاعبين عدد من الجمل التكتيكية التي تعتمد على السرعة في التمرير واللعب من لمسة واحدة في المساحات القصيرة والتسديد على مرمى صغير بهدف زيادة التركيز في استثمار الفرصة، ثم اجرى لهم مناورة كروية، واختتم التدريب بتمارين إطالة في الوقت الذي واصل محمد السهلاوي برنامجه اللياقي .

في حين ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين، حيث لعبوا بعد صلاة المغرب مناورة كروية على كامل الملعب امام الفريق الأولمبي، انتهى شوطها الأول بتقدم الفريق الأول بهدفين سجلهما سامي النجعي وعبدالله الاسطاء مقابل هدف للأولمبي سجله نواف الشنيشني .

وفي الشوط الثاني أضاف عبدالرحمن الدوسري وحسن الراهب هدفين للفريق الأول لتنتهي المناورة باربعة أهداف مقابل هدف.

وحضر تدريبات الفريق والمناورة رئيس النادي الأستاذ سلمان المالك ونائب رئيس هيئة اعضاء الشرف العميد فهد المشيقح والأمين العام الأستاذ محمد المسبل وعضو مجلس الإدارة الأستاذ حسين العبدالوهاب ومدير كرة القدم الكابتن بدر الحقباني .