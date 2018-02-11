غدًا.. ” تعليم مكة المكرمة ” يعلن تعليق الدراسة

سعيد العجل(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، تعليق الدراسة يوم غد الاثنين، في جميع المدارس والمحافظات التابعة لها.

وأوضحت الإدارة، أنه نظرًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بحالة غبارية فقد وجهت بتعليق الدراسة ليوم غد في جميع المدارس والمحافظات التابعة لها، وذلك حرصا على سلامة الطلاب والطالبات بسبب النشاط المتوقع للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من الرؤية.