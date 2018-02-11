” تعليم جدة ” تعلق الدراسة غدًا بناء على تقارير الأرصاد

نايف السالم(صدى):

وجه المدير العام للتعليم بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي، بتعليق الدراسة غد الإثنين، في جميع مدارس جدة و رابغ و خليص، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، بناء على التقارير الواردة من هيئة الأرصاد وحماية البيئة والجهات المعنية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بجدة، حمود الصقيران، أنه بناء على محضر اجتماع لجنة الطوارئ بالإدارة العامة للتعليم بجدة، والتقارير الواردة من هيئة الأرصاد وحماية البيئة والجهات المعنية عن الحالة الجوية ليوم غد الاثنين، ولتطابق الحالة مع آلية دليل حالات تعليق الدراسة المعتمد من وزارة التعليم، وحفاظًا على سلامة الجميع.