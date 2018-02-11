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حملة تطوعية لتنظيف المساجد في طريف

حملة تطوعية لتنظيف المساجد في طريف
عادل الحربي(صدى):

نظم طلاب نادي الحي بمحافظة طريف حملة تطوعية لتنظيف المساجد ومرافقه بالمحافظة .

وأوضح المشرف على الحملة متعب قيضي اليوم الأحد، أن الهدف من الحملة غرس القيم النبيلة والأخلاق الحميدة وزرع حب العمل التطوعي في نفوس الشباب، كون هذا العمل يعكس مبادئ الدين الإسلامي في أهمية تكافل وتنمية المجتمع .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 42649 ] نشر منذ 1 ساعة

جزاهم الله خير ,,

,, خدمة بيوت الله ومرتاديها ، خدمه عظيمه جليله ،،

,, أسأل الله ان يعظم اجورهم ويرزقهم من حيث لايحتسبوا ,, آمين ,,

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