تبوك تستعد لصلاة الاستسقاء بتجهيز عدد من جوامعها

محمود البلوي(صدى):

خصصت إدارة المساجد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك ، عددًا من الجوامع بالمنطقة لإقامة صلاة الاستسقاء يوم غد الإثنين .

ويأتي ذلك بعد توجيه ملكي صادر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – حيث تقام الصلاة بجامع الوالدين في حي المروج ، وجامع الأميرة سلطانة بنت عبدالعزيز بالقادسية ، وجامع الأمير سلطان في الصالحية ، بالإضافة إلى جامع لملك عبدالعزيز بحي الفيصلية ، وجامع الأمير فهد بن سلطان بحي المنشية ، وجامع أنس بن مالك بحي الورود ، وجامع أسامة بن زيد بحي المنتزه ، وجامع الأوزعي بحي المصيف ، وجامع أسد بن الفرات بحي السعيدات ، وجامع الروضة بحي الروضة ، وجامع السريع بحي الراقي ، وجامع سعد بن معاذ بحي النهضة ، وجامع أبي شهاب الزهري بحي كريم .

وأوضحت إدارة المساجد ، أن دخول الإمام لإقامة صلاة الاستسقاء سيكون بعد شروق الشمس بحوالي 20 دقيقة .