خادم الحرمين يعزي بوتين في ضحايا حادث سقوط الطائرة الروسية
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية في ضحايا سقوط الطائرة الروسية المدنية .
وقال الملك المفدى : ” بلغنا وبأسف شديد سقوط طائرة روسية مدنية ، وما نتج عن ذلك من ضحايا ، ونحن نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب ، ونبعث لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب روسيا الاتحادية الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية ، وباسمنا بالغ التعازي وصادق المواساة ” .
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