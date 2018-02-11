خادم الحرمين يعزي بوتين في ضحايا حادث سقوط الطائرة الروسية

نايف السالم(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية في ضحايا سقوط الطائرة الروسية المدنية .

وقال الملك المفدى : ” بلغنا وبأسف شديد سقوط طائرة روسية مدنية ، وما نتج عن ذلك من ضحايا ، ونحن نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب ، ونبعث لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب روسيا الاتحادية الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية ، وباسمنا بالغ التعازي وصادق المواساة ” .