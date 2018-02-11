” طيران ناس ” يعلن عن أسعار رحلات مخفضة بمناسبة مهرجان الجنادرية

علي القحطاني (صدى):

أعلن طيران ناس، اليوم الأحد، عن أسعار رحلاته الداخلية والتي ستكون مخفضة للسفر من كافة مناطق المملكة لزيارة مهرجان الجنادرية، وذلك بالتزامن مع بدء المهرجان الوطني للتراث والثقافة في الجنادرية 32 في الرياض.

ويأتي ذلك جزءًا من مشاركة طيران ناس في المناسبات والمواسم الوطنية، حيث يعتبر المهرجان الوطني للتراث والثقافة السنوي في الجنادرية والذي تنظمه وزارة الحرس الوطني أشهر مهرجان للتراث والثقافة في المنطقة، والذي تحضر له الزوار من كل مناطق المملكة ودول الخليج الشقيقة للاستمتاع باندماج تراث الماضي بالحاضر والمستقبل.

وبدأ مهرجان الجنادرية باستقبال الزوار هذا العام من يوم 8 فبراير وحتى 23 فبراير، وتشارك فيه الجهات الحكومية بأجنحة رسمية، وكذلك أجنحة لمناطق المملكة لاستعراض تراثها المميز، والعديد من الفعاليات التراثية.