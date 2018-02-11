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الشباب يواصل تدريباته بملعب الأمير خالد بن سلطان

الشباب يواصل تدريباته بملعب الأمير خالد بن سلطان
نواف السالم(صدى):

أجرى فريق نادي الشباب تدريباته مساء اليوم الأحد ، على استاد ملعب الأمير خالد بن سلطان ، حيث بدأ بتمارين للإحماء والتسخين، وتمارين لياقية خفيفة بقيادة مدرب اللياقة .

وقسم المدرب اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى تضم المشاركين في لقاء الأمس أمام الفتح ضمن مباريات الدوري ، حيث خضعوا لتمارين استرجاعية واستشفائية .

وخضعت المجموعة الثانية من اللاعبين غير المشاركين ، إلى تدريبات فنية وتكتيكية في منتصف اللعب ، ليختتم المران بتمارين إطالة وتفكيك عضلات .

 


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