غدًا.. ” الجنادرية 32 ” يستقبل العائلات

عادل الحربي(صدى):

يستقبل المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية32 ” يوم غدٍ الإثنين، العائلات في الفترة المخصصة لزيارتهم ، التي تمتد إلى 11 جمادى الآخرة 1439هـ.

وأوضح قائد وحدة أمن وحراسة معسكر الجنادرية اللواء عبدالرحمن بن عبدالله الزامل، أن وزارة الحرس الوطني ممثلةً في إدارة المهرجان ولجانه العاملة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المساندة هيأت جميع الوسائل الممكنة لضمان راحة الزوار واستقبالهم في أجواء ممتعة.

وأضاف الزامل، أن الزوار يمكنهم المشاهدة والاستمتاع بفعاليات المهرجان المتنوعة من خلال توفير المصليات والخرائط والكتيبات الارشادية ونقاط الاستعلام وتوفير الخدمات الصحية والإسعافات الأولية.