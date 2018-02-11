بالصور.. ” السياحة ” تنثر برامجها الثقافية والتراثية على أرض الجنادرية

علي القحطاني (صدى):

نثرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، برامجها الثقافية التي تعكس تنوع وثراء المملكة الحضاري على زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية الـ 32 من خلال جناح ” واحة السياحة والتراث ” في مقر المهرجان، والذي تبلغ مساحتها حوالي 3 آلاف مترمربع، من خلال أجنحتها الأربعة أبرزها الآثار، والتراث العمراني، ومواقع الجذب السياحي في المملكة، والمشاريع والاستثمارات السياحية.

ويقدم جناح الهيئة في المهرجان العديد من الأنشطة والفعاليات والخدمات السياحية والعروض المرئية والمجسمات والصور والعروض التراثية وعروض الحرف اليدوية وتوزيع المطبوعات عن المواقع السياحية والتراثية في المملكة على الزوار، والتي تشمل سلسلة من إصدارات الهيئة والكتب والبوسترات والبروشورات والخرائط الجغرافية مما يسهم في رفع وعي المواطن وتثقيفه بتاريخ وتراث الوطن والتعريف بالماضي والحاضر الزاهر.

ووفرت الهيئة عدد من أجهزة المعلومات السياحية داخل موقع المهرجان، واستعانت بمرشدين سياحيين يتواجدون في أجنحة مناطق المملكة لإبراز مقوماتها السياحية والثقافية والتراثية، كما تسهم من خلال فروعها في المناطق في تنظيم رحلات سياحية لمهرجان الجنادرية من مختلف مناطق المملكة، ومن دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع عدد من شركات الطيران ومنظمي الرحلات السياحية.

وتنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني جولات سياحية من الرياض إلى “واحة السياحة والتراث لحضور فعاليات مهرجان الجنادرية بالباص السياحي من خلال فرع الهيئة بمنطقة الرياض الذي سيقوم بتوفير المطبوعات السياحية وغيرها من المواد التسويقية عن المنطقة، بجانب تنظيم رحلات سياحية لضيوف المهرجان لأهم المواقع السياحية والتراثية بمنطقة الرياض بالتعاون مع منظمي الرحلات السياحية.