” المهنا ” يكشف تفاصيل زواج ابنته من ألماني

أماني الغامدي(صدى):

كشف الكاتب الصحفي محمد مهنا أبا الخيل ، عن دوافع إعلانه خبر زواج ابنته غادة بألماني اعتنق الإسلام حديثًا ، ونشره لصورة مع ابنته وزوجها .

وأكد ” أبا الخيل ” ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” مع تفاعلكم ” ، إن ابنته في البداية كانت قلقة من رفضه عندما واجهته بالخبر ، إلا أنه طمأنها بإخبارها أن هذا خيارًا شخصيًا يحق لها اتخاذ القرار المناسب فيه دون أن تلقى أي رفض من زوجته أو منه .

وأشار الكاتب الصحفي ، إلى سبب قبوله الزواج قائلًا ” التفكير الجديد هو أن الزواج خيار شخصي وليس نسبا ، ولسنا مستعدين لنفقد علاقتنا مع أولادنا فقط لأننا نحافظ على صورة اجتماعية انتهى تاريخها “، مضيفًا أن المجتمع السعودي أصبح عالميًا ولا يستطيع أن يبقى منعزلًا بقيمه القبلية ” .

وأوضح ” أبا الخيل ” ، سبب نشره للصورة برفقة ابنته وزوجها ، قائلًا ” أبا الخيل عائلة كبيرة ومعروفة ، وبالتالي من الصعب إني أكلم كل واحد لوحده ، فحبيت أحطها بتويتر عشان الجميع يدركون والحمدلله في العائلة القبول كان يقارب الـ90% أو أكثر ” .

وتابع قائلًا ” ابنتي لم تفعل شيئًا غير عادي ، فهو زواج محكم بأطر معينة ، أخذت موافقة من وزارة الداخلية ، وتم الزواج في مركز إسلامي ” .