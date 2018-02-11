بالفيديو.. معتمرون يزورون مقر ” حليمة السعدية ” مرضعة ” الرسول ” ويتبرّكون بالأشجار
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، فيديو لمجموعة من المعتمرين القادمين من خارج المملكة ، حيث أقدموا على التوافد إلى قرية ” الشوحطة ” بمركز بني سعد في محافظة ميسان؛ لزيارة ما قيل إنه الموقع الذي أرضعت فيه حليمة السعدية الرسول -صلى الله عليه وسلم.-
وأظهر مقطع فيديو متداول، مجموعة من المعتمرين يتبركون بإحدى الشجر الموجودة في الموقع، والتي قيل : أن الرسول صلى الله عليه وسلم استظل تحتها ، وكذلك فقد عرف أن الزوّار يؤدون الصلوات هناك، ويجمعون حجارة للتبرّك بها عند عودتهم إلى بلدانهم ، كذلك التبرك ببعض الأشجار هناك.
أبو مجاهد[ عدد التعليقات: 224 ] نشر منذ 31 دقيقة
هذولي جهال وربما غير متعلمين
وين الهيئة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42622 ] نشر منذ 31 دقيقة
استغفر الله العظيم ,,
,, هذا شرك باالله ,,
,, لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
القرشي[ عدد التعليقات: 2157 ] نشر منذ 17 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
من المفترض يكون معاهم مرافق من التوعية الإسلامية برفقة مترجم يوضح لهم خطأ ما يقومون به
وان هذه الأماكن ليست سوى مزارات تاريخية ليتعرفوا على الأماكن التي عاش فيها رسولنا الحبيب
محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليس أكثر من ذلك .