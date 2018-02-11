بالفيديو.. معتمرون يزورون مقر ” حليمة السعدية ” مرضعة ” الرسول ” ويتبرّكون بالأشجار

حامد العمري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، فيديو لمجموعة من المعتمرين القادمين من خارج المملكة ، حيث أقدموا على التوافد إلى قرية ” الشوحطة ” بمركز بني سعد في محافظة ميسان؛ لزيارة ما قيل إنه الموقع الذي أرضعت فيه حليمة السعدية الرسول -صلى الله عليه وسلم.-

وأظهر مقطع فيديو متداول، مجموعة من المعتمرين يتبركون بإحدى الشجر الموجودة في الموقع، والتي قيل : أن الرسول صلى الله عليه وسلم استظل تحتها ، وكذلك فقد عرف أن الزوّار يؤدون الصلوات هناك، ويجمعون حجارة للتبرّك بها عند عودتهم إلى بلدانهم ، كذلك التبرك ببعض الأشجار هناك.