ضاحي خلفان: قطر الإرهابية أصبحت حديث التعليقات الساخرة

أبوظبي(صدى):

قال ضاحي خلفان تميم نائب رئيس شرطة دبى السابق: أصبحت قطر الإرهابية اليوم بدل ما تكون حديث القمم والمؤتمرات صارت حديث التعليقات الساخرة وللاسف الشديد، تنظيم الحمدين الإرهابي هدم كل ما بناه جدي تميم.

وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : تجاهل التحالف قطر وأتبع سياسة قوية في عزلة تنظيم الحمدين وصراخة الذي أصبح خارج دائرة اهتمام الحكومات.

وتابع :ما دام فازلين والبغام وعزمي عضو الكنيست أحياء يرزقون في قطر، سيرى العالم سياسة العجب العجاب وتعامل مع الإرهاب.