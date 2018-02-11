وقفة على عتبات الماضي بمتحف تبوك في الجنادرية

محمود البلوي(صدى):

احتوى متحف منطقة تبوك المشارك في قاعة الملك عبدالعزيز الشعبية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 32 ” ، على العديد من المقتنيات التراثية التي تشتهر بها المنطقة في الحقبة الماضية.

وأبان المشرف على المتحف ناصر بن هجوج العطوي، أن المشاركة تأتي ضمن اهتمامات إمارة المنطقة في المحافل المحلية والدولية ، للتعريف بالتاريخ والتراث العريق الذي تشتهر به المنطقة.

وأشار العطوين، إلى أن المتحف يحتوي على العديد من المقتنيات التراثية والأدوات التقليدية أبرزها الأسلحة القديمة والسيوف والمخطوطات والمصاحف والصحف القديمة والعملات الورقية والمعدنية الإسلامية والعربية، إضافة إلى الأدوات التي تستخدم في البادية لإعداد القهوة وبيوت الشعر، وأدوات الإبل مثل الخرج والزينة.