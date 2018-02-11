بالفيديو.. عاصفة ثلجية قوية تضرب شيكاغو الأمريكية

واشنطن(صدى):

عطلت الأنشطة الاجتماعية والتجارية بسبب عاصفة ثلجية ضربت مدينة شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وصلت سماكة الثلوج إلي 30 سنتيمترًا.

ويذكر أن العاصفة بدأت الخميس الماضي، وتم إلغاء أكثر من ألف و400 رحلة متوجهة إلى شيكاغو، فيما شمل إلغاء الرحلات الجوية إلى المدينة خلال اليوم الثاني أكثر من 400 رحلة.

وتجمدت بحيرة ميتشيغان على شواطئ شيكاغو بسبب تساقط الثلوج اليوم الأحد، وشهدت مناطق مختلفة من المدينة وقوع حوادث مرورية بسبب الظروف الجوية.