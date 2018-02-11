بالفيديو.. مصري يمنع الحسد عن سيارته الجديدة بذبح ” ماعز “
تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” ، مقطع فيديو لمواطن مصري، تجنب الإصابة بالحسد بعد أن اشترى سيارة جديدة له.
وأظهر مقطع الفيديو، لحظة قيام المواطن المصري بذبح ماعز على سيارته الجديدة وتركها على السيارة لعدة دقائق ظنًا منه أن سيارته محسودة، وهذه الذبيحة هي ما ستزيل عنه هذا الحسد، وقام ببطبع الدماء على السيارة.
ماذا فعل مصري لتجنب الإصابة "بالحسد" بعد ان اشترى سيارة جديدة pic.twitter.com/2ndlf3liLK
— الاكثر مشاهدة (@TheTopVideo) ١١ فبراير، ٢٠١٨
الريان[ عدد التعليقات: 1433 ] نشر منذ 20 دقيقة
ثاني مره انتبه يكسر القزاز ونت قاعد تعذبه حرام عليك