بالفيديو.. مصري يمنع الحسد عن سيارته الجديدة بذبح ” ماعز “

القاهرة(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” ، مقطع فيديو لمواطن مصري، تجنب الإصابة بالحسد بعد أن اشترى سيارة جديدة له.

وأظهر مقطع الفيديو، لحظة قيام المواطن المصري بذبح ماعز على سيارته الجديدة وتركها على السيارة لعدة دقائق ظنًا منه أن سيارته محسودة، وهذه الذبيحة هي ما ستزيل عنه هذا الحسد، وقام ببطبع الدماء على السيارة.