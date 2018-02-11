الهبدان ينقل تعازي الربيعة لأسرة الممرض محي الدين

محمد بن طحيطح(صدى):

نقل سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد بن علي الهبدان، تعازي معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وتعازي جميع منسوبي ومنسوبات الصحة لوالد الممرض محي الدين عبدالقادر بكري – رحمه الله – والذي وافته المنية بعد ساعات من انتهائه من عمله بمستشفى محايل العام فجر الأربعاء.

وأكد الهبدان، أن الفقيد كان نموذجاً مميزاً للعمل الجاد والمثابرة، سائلا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة منطقة عسير الاستاذ عبدالعزيز آل شايع، أن المغفور له وافته المنية بعد أن شارك في نقل حالة إنقاذ حياة لأحد المرضى إلى مستشفى عسير المركزي.