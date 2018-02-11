صورة نادرة لموكب الملك عبدالعزيز على طريقه مطار الظهران

عادل الحربي (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة لموكب الملك عبدالعزيز- رحمه الله-، في طريقه من مطار الظهران إلى دار الضيافة في سكن ارامكو الظهران.

وتعود الصورة إلى عام 1947م، خلال زيارة المؤسس إلى منشآت شركة أرامكو، حيث غادر جلالة الملك بعد تناول الغداء، إلى مدينة الخيام التي جهزتها له أرامكو والوفد المرافق.

وتفاعل العديد من النشطاء مع الصورة الذي أعاد نشرها حساب ذاكرة الماضي الجميل، على ” تويتر ” .