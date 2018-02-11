صورة نادرة لموكب الملك عبدالعزيز على طريقه مطار الظهران
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة لموكب الملك عبدالعزيز- رحمه الله-، في طريقه من مطار الظهران إلى دار الضيافة في سكن ارامكو الظهران.
وتعود الصورة إلى عام 1947م، خلال زيارة المؤسس إلى منشآت شركة أرامكو، حيث غادر جلالة الملك بعد تناول الغداء، إلى مدينة الخيام التي جهزتها له أرامكو والوفد المرافق.
وتفاعل العديد من النشطاء مع الصورة الذي أعاد نشرها حساب ذاكرة الماضي الجميل، على ” تويتر ” .
الحجاج[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 51 دقيقة
رحمك الله ياسيدي الوالد الكريم رحمك الله ياعبدالعزيز الخير والعطاء رحمك الله يامن أسسّت لنا كياناً شامخاً يجمعنا بعد أن كنّا بوادي متفرقة لانجد قوت يومنا ونتقاتل فيما بيننا على أتفه الأسباب فصرنا بفضل الله ثم ببطولة أبوتركي العظيم شعباً واحداً يحكمنا كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ولنا صوت قوي في العرب والمسلمين بل في العالم كله ولنا إقتصاد قوي صرنا بفضله من أغنى دول العالم وجيش قوي يحسب له من يريد عداوتنا ألف حساب فنسأل الله العلي القدير لك ياأبوتركي ومن تغمده الله برحمته من أبناءك الأشاوس البررة الفردوس الأعلى وأن يجعل قبوركم رياض من رياض الجنة ..آمين..