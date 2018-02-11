جهة رقابية ترصد 812 مليون ريال لم يتم تحصيلها من مطار الملك خالد الدولي

علي القحطاني (صدى):

تمكنت إحدى الجهات الرقابية بمكة المكرمة، من رصد مبالغ مستحقة تصل إلى 812 مليون ريال، لم تقم هيئة الطيران المدني بتحصيلها من مستأجرين ومستثمرين في مطار الملك خالد الدولي.

وأكد تقرير الجهة الرقابية، أن بعض هذه المبالغ لم يتم تحصيلها منذ ربع قرن، مطالبة الهيئة بمساءلة الإدارة المختصة في حينه عن التهاون في تحصيل الإيجارات.

وأوضح التقرير، أن المراجعة أسفرت عن وجود عدة مخالفات وملاحظات، منها استغلال مستثمرين ومستأجرين لبعض المواقع رغم انتهاء سريان عقودهم.