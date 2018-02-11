بالصور.. الحج والعمرة تنقل زوار الجنادرية إلى المشاعر المقدسة

نايف السالم(صدى):

لفتت مشاركة وزارة الحج والعمرة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة زوار المهرجان، بما تقدمه من خدمات تقنية متطورة جعلت المشاهد يعيش الأجواء الروحانية في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة.

ويتنقل الزائر في الجناح عبر تقنية ثلاثي الأبعاد ” 3D ” في أروقة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة متجولين بين الخدمات والتجهيزات التي وفرتها القيادة الرشيدة لزوار الأراضي المقدسة على مدار العام، إلى جانب تعريف الزائر ببصمة العين واليد المستخدمة في نقل البيانات للحجاج والمعتمرين بأسهل الطرق واستقبال الزائرين، كما يقدم الجناح ماء زمزم المبخر كضيافة لزواره.

ورسخت وزارة الحج والعمرة تلك النقلة النوعية التي تشهدها في مختلف أعمالها لخدمة ضيوف الرحمن وفق توجيهات معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن لتقديم كل ما من شأنه الرقي بالخدمة المقدمة لضيوف الرحمان من الحجاج والمعتمرين، وترسيخاً للأمانة العظيمة والرسالة السامية التي تحملها هذه البلاد منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- والمتمثلة في بذل الجهود لإرضاء الحجاج والمعتمرين والزوار وتمكينهم من أداء مناسكهم في راحة واستقرار.

وتعرّف الوزارة من خلال جناحها في الجنادرية تحت عنوان ” التقنية في خدمة الحجاج والمعتمرين ” بنظام التسجيل الإلكتروني لحجاج الداخل ومسار حجاج الخارج ومنصة نظام العمرة وبرنامج الترحيب بالحجاج والمعتمرين الذي تقوم به الوزارة في منافذ الدخول والمطارات وتقنية النقل وتسخيرها لتنظيم نقل الحجاج والمعتمرين .

وتستعرض الوزارة مشاركاتها في الأعمال التطوعية من خلال برنامج ” كن عونا ، ووحدة التفويج وتنظيم الحشود والتقنيات العالمية في التنظيم إضافة للتعريف بخدمات الوزارة في المشاعر المقدسة ، وتقديم النقل المباشر التقني من منصة العمرة الذي يوضح أعداد المعتمرين وجنسياتهم وأماكن تواجدهم ، ووحدة مبادرات الوزارة وفقا لروية المملكة ٣٠٢٠ وما تحقق وما هو جاري العمل على تحقيقه مستقبلاً .